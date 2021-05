Messina: personalità nominate cavaliere della Repubblica

Ci sono anche l’avvocato e giornalista Chiara Chirieleison e la dottoressa Pia Cappotto, fra le persone che hanno ricevuto ieri la nomina a cavaliere della Repubblica. L’importante riconoscimento è stato consegnato nel salone di rappresentanza del palazzo del governo.

La dottoressa Cappotto è laureata in scienze sociali e psicopedagogia presso l’università Messina, perfezionamento in bioetica presso l’università Cattolica Roma con il perfezionamento in psichiatria e danzo terapia. Dipendente Asp dal 1985 in psichiatria, ha operato nell’equipe che ha portato alla chiusura dell’ospedale psichiatrico Mandalari a seguire all’apertura delle strutture residenziali alternative Cta e le Star, al distretto socio sanitario, servizio Adi-Adip, Rsa e al centro diurno Alzheimer fino al 2014.

Ad essere premiata anche Chiara Chirieleison, giovane avvocato e giornalista pubblicista. Ha ricevuto il premio per dedizione, impegno e professionalità profuse, soprattutto negli ultimi due anni, ricoprendo prima il ruolo di capo segreteria particolare del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, nel governo Conte bis e oggi collaborando con la senatrice Barbara Floridia nel ruolo di capo segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

“Desidero dedicare questo riconoscimento inaspettato a tutte quelle donne e quegli uomini che ogni giorno credono e si appassionano al loro lavoro sostenendo sacrifici enormi – dice Chiara Chirieleison – Questo cavalierato voglio che sia un simbolo per tutte quelle professioni che si muovono nella seconda linea e che molti non vedono o conoscono. Sono lavori indispensabili per chi riveste ruoli rappresentativi come ministro o sottosegretario. Ancora si guarda ai palazzi romani come sede naturale di fannullaggine stabilizzata. Ma non è per tutti così. Io, e come me molti miei colleghi, abbiamo incaricato a tempo determinato. Da domani torno ad immergermi nella quotidianità del mio lavoro che non conosce orari o giorni, ma mi dà soddisfazioni”.

I riconoscimenti sono stati consegnati a: Rosa Musolino, Maria Caruso, coordinatrice Uos professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche; Letizia Panella, medico responsabile dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto; Pia Cappotto, dipendente Asp in quiescenza; Alfonso Zizza, direttore del dipartimento militare di medicina legale; Chiara Chirieleison; Giuseppe Arena, presidente regionale Anap sezione Confartigianato pensionati; Carmelo Carella, impiegato del comune di Alì Terme, in quiescenza; Antonino Lauro, segretario di sicurezza del comando regionale della guardia di finanza; Vincenzo Maisano della guardia di finanza, oggi in quiescenza; Gabriele Bianchi, comandante della stazione dei carabinieri di Santa Marina di Salina; Salvatore Pino, carabiniere in quiescenza; Tindaro De Salvo in servizio alla questura di Messina; Tommaso Pirrone, poliziotto; Santi Caprì della polizia di Stato così come Giuseppe Tripodo. A ricevere l’onorificenza di grande ufficiale Antonio Ferrara, avvocato distrettuale dello Stato a riposo.