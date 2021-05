Cesarò (Me): inaugurata la caserma dei guardiaparco

È stata inaugurata a Cesarò, nel messinese, la caserma dei guardiaparco. Un presidio per fornire un ulteriore contributo alla conservazione della natura e all’osservanza della normativa del settore ambientale.

Fulcro della mattinata è stata la premiazione del concorso “Vivere il suolo”, nato da un concorso di educazione ambientale organizzato dal Parco e diventato invece un fumetto per partecipare ad un contest organizzato dal parco e diventato un fumetto per partecipare ad un contest organizzato dalla FAO, l’organizzazione delle nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Oggi i docenti dell’istituto comprensivo di Capizzi-Cesarò-San Teodoro, Gaetana Foti, Donatella Romano e Giuseppa Gusmano, con gli allievi Maria Lorena Acquavite, Mirko Carone, Sofia Famiani, Giorgia Miraglia, Lorena Parasiliti, Gaetano Sciammacca e Daria Valu della V A che hanno ricevuto il riconoscimento con menzione per la loro partecipazione.

Presente all’evento anche il presidente del parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza. E, ancora, il dirigente scolastico, Francesco Mancuso per l’istituto comprensivo di Capizzi-Cesarà-San Teodoro; dei sindaci dei comuni Valentina Costantino, Leonardo Principato Trosso e Salvatore Calì. Si sono poi alternati poi gli interventi sia in presenza che in video conferenza di: Carmelo Dazzi, presidente ESSC, società europea scienza del suolo; Isabelle Verbeke, Land e Water Officer GSP FAO; Rosa Maria Poch Claret, università Lleida; Jorge Mataix-Solera, presidente società scienze suolo della Spagna; Sara Marinari, presidente della società italiana scienze del suolo; Giuseppe Corti, presidente società italiana di pedologia e la rappresentanza locale con Tania Foti per il comprensivo di Capizzi-Cesarò-San Teodoro e Fortunata Bua del parco dei Nebrodi.

Il fumetto partecipante al contest è stato tradotto in inglese e spagnolo in Spagna, a cura di Montserrat Diaz Ravina, presidente della sezione di biologia del suolo della società spagnola della scienza del suolo, intervenuta in mattinata per illustrare i motivi che hanno determinato la decisione di stampare e distribuire il fumetto.

La fauna dei Nebrodi è stata raccontata con semplicità dal fumetto con i personaggi comuni quali Sarina o Cirino che spiegano cosa sono i micro organismi e come rendono fertile il suolo.

La società italiana della scienza del suolo, partner del parco dei Nebrodi, sostiene da tempo le attività di educazione ambientale del parco e i riconoscimento tributato ai giovani allievi di San Teodoro, ne costituisce una testimonianza ed un motivo d’orgoglio – commenta Domenico Barbuzza”.