Messina: la celebrazione del centenario della federazione pallacanestro

L’aula magna dell’università di Messina ha accolto le celebrazioni del centenario della federazione italiana pallacanestro organizzata dal comitato regionale. L’obiettivo è quello di testimoniare quello che è stato il percorso del movimento cestistico siciliano in quasi 100 anni con particolare attenzione alla commemorazione del messinese Enrico Vinci, storico presidente federale dal 1976 al 1992, già insignito dell’Italia basket hall of fame.

La giornata commemorativa ha visto la presenza anche del rettore Salvatore Cuzzocrea; dell’assessore allo sport della città di Messina, Francesco Gallo e dei massimi vertici federali rappresentati dal presidente federale, Gianni Petrucci e dal vicario Gaetano La Guardia.

Ad aprire la cerimonia è stato il rettore CUzzocrea che ha desiderato ringraziare “la dottoressa Correnti per aver voluto organizzare questo particolare e importante momento nell’aula magna dell’università degli studi di Messina. Università che, sotto questa amministrazione, è stata aperta a questi momenti e siamo convinti che attraverso lo sport possiamo contribuire a quella formazione necessaria con una sinergia tra federazioni e università. Per noi è un grande onore avere il dottor Petrucci in questa aula”.

Anche l’assessore comunale allo sport, Francesco Gallo, ha ricordato la figura del compianto professore Enrico Vinci. “Oggi non potevo mancare – ricorda Giovanni Petrucci, presidente DIP – Vinci era di un’umiltà incredibile, era una persona a cui non potevi non voler bene. Vedo in sala un grande parterre. Il 21 novembre 1921 resta una data storica per questa federazione, una delle prime a nascere. Il commissario Correnti sta lavorando molto bene, sa che l’aspetta un lavoro difficile, ma spero che possa farlo a lungo. È partita col piede giusto, noi siamo contenti della sua gestione”.

Ad intervenire è stata anche Liliana Vinci, figlia del compianto Enrico Vinci. “Mio padre – ha detto – era innamorato del basket che era la sua vita e quando ha dovuto abbandonare gli è crollato un mondo e ne ha fatto una malattia cadendo in depressione. Ho dei ricordi incredibili dei legami tra mio padre e Gianni Petrucci. Allora non c’erano le strutture, ma c’erano tante squadre a Messina e mio padre aveva fatto di tutto per avere una squadra ai massimi livelli in rappresentanza della città, oggi ci sono le strutture, ma non ci sono le squadre. Vi ringrazio tutti per averlo ricordato”.

“Un tributo dovuto ad Enrico Vinci per ciò che ha dato alla nostra città e all’isola – ha affermato il commissario straordinario FIP Sicilia, Mariacristina Correnti – E’ un momento difficile per noi e per tutti gli sport di contatto, ma dobbiamo stringerci come movimento. Sono tanti gli addetti ai lavori che si spendono e magari non hanno la giusta vetrina. La federazione deve tornare più forte di prima così potremo consegnare provincia per provincia tutti i riconoscimenti agli addetti ai lavori”.

Alla cerimonia del centenario sono intervenuti: Enrico Vinci, Santi Puglisi, Gino Musacchia, Vittorio Tracuzzi, Francesco Ferraro e Vittorio Smiroldo. Serie A femminile: Simona Chines, Antonio Rescifina e Francesco Correnti. Coach: Santino Coppa, Nino Molino e Ninni Gebbia; menzione per Giovanni Perdichizzi. Serie A maschile: Enzo Sindoni e Francesco Venza, Gaetano Gebbia, Vincenzo Garraffa, Carmelo Paternicò. Lavoro sul territorio: Aurelio Armatore, Gaetano Russo e Peppe Cassì. Siciliani di successo: Alessandra Formica, Matteo Imbrò, Ruben Zugno, Costanza Verona. Imprenditori: Gianstefano Passalacqua (unico presente in rappresentanza della categoria), Totò Moncada, Salvatore Basciano e Sabrina Sabbatini; menzioni per Maurizio Melfa, Fabio La Versa, Fabrizio Mantia e Nico Torrisi.

Nei prossimi giorni grazie alla sinergia con i delegati provincia si procederà alla consegna degli altri personaggi scelti come Testimoni del centenario sempre tra atleti, allenatori, dirigenti, arbitri e giornalisti. Di seguito l’elenco dei circa 300 testimonial del centenario siciliano che hanno dato lustro alla pallacanestro attraverso la propria opera sul territorio o tenendo alto il nome della Sicilia anche a livello nazionale:

Enzo Penna

Calogero Meli

Cigna Giancarlo

Piero Benenati

Vito Caietta

Mario Cannamela

Antonella Cardella

Riccardo Caruso

Giuseppe Cascoschi

Alfonso Cascoschi

Domenico Ciotta

Nicola Cottone

Marisa Trevisano

Sergio Sparacio

Norma Rotolo

Ivan Drigo

Alberto Cuccia

Mario Conte

Sebastiano Todaro (alla memoria)

Ciro Delise

Alberto Ditta

Ernandez Salvatore Liberale

Salvatore Anzalone

Maria Luisa Amari

Francesco Anselmo

Giovanni Assennato

Salvatore Bernardo

Nunzio Cavallo

Rocco Romano

Calogero Terrana

Giuseppe Torregrossa

Agata Trovato

Ruben Zugno

Maurizio Perricone

Sonia Gambino

Rita Cafà

Claudio Castellazzi

Francesco Cavallo

Concetto La Malfa

Emilio Gagliano

Attilio Ortisi

Jose Motta (alla memoria)

Gianni Attard

Angelo Gallitto

Tonino Grimaldi

Roberto Gugliotta

Gianfranco Gabrielli

Carlo Lungaro

Marcello Massinelli

Giuseppe Lanzerotti

Tullio Lanza

Roberto Ancona

Totò Trovato

Enzo Molino

Andrea Gangemi

Carmelo Carbone

Marco Consoli

Camillo Sgroi

Peppe Foti(alla memoria)

Vittorio Pantalena

Vincenzo Provenzani

Salvatore Moncada

Minio Gerlando

Cristina Culmone

Giuseppe Fontanazza

Pippo Grosso

Simona Chines

Piero Musumeci

Gaspare Bonafede

Gaetano Tuttolomondo

Pippo Spina

Pietro Di Giorgi

Angelo Balducci

Francesco Zangara

Croce La Cognata

Gaetano Mancuso

Francesco Pellegrino

Antonio Romano

Diego Portannese (alla memoria)

Paolo Perrone

Alessandro Massinelli

Angelino Iacono Quarantino

Rino Messina

Pippo Lo Presti

Moreno Falcone

Michelangelo Milano

Giustino Altobelli

Nino Coppolino

Giovanni Perdichizzi

Nunzio Ficarra

Santo Spirito

Francesco Scardi

Luigi Maganza

Nello Principato

Pierluigi Mollica

Massimo Zanghì

Michelangelo Marletta

Mirko Gloria

Alfredo Greco

Antonio Aleo

Filippo Gambadoro

Giovanni Di Maria

Sofia Vinci

Alessandro Agosta

Luigi Coppa

Paolo Marletta

Luigi Bordieri

Giuseppe Laneri

Pippo Vittorio

Fabio Massimo Ferlito

Giuseppe Sapienza

Natale Di Fino

Federico Cicero

Maurizio Manno

Pippo Borzì (alla memoria)

Giovanni Leonardi (alla memoria)

Luigi Riferi

Valeria Puglisi

Andrea Federico Castorina

Luca Cristina

Francesco Papa

Filippo Galata

Massimo Mangano

Vincenzo Spmapinato

Maurizio Barravecchia

Maurizio Libro

Carmelo Paternicò

Graziella Silipigni

Antonio Rescifina

Giuseppe Caruso

Albino Franza (alla memoria)

Enzo Sindoni

Paolo Mucciardi

Mario Maggio

Michele Vinci

Vincenzo Leonardi

Michele Leonaldi

Santo Cardullo (alla memoria)

Nino Donia Sofio (alla memoria)

Rossana Libro

Nino Molino

Mara Buzzanca

Guido Maimone

Giuseppe Rescifina

Franco Pati

Lillo Caroè

Enrico Gulletta

Edoardo Capizzi (alla memoria)

Vittorio Smiroldo

Carmelo Viola (alla memoria)

Pippo Famoso

Michelangelo Sangiorgio

Gaetano Russo

Alberto Castellani

Giuseppe Sergi

Francesco Baviera

Alfio Occhipinti

Salvatore Messina

Lucio Cocuzza

Giusy Ardizzone

Andrea Giuliano

Giovanni Gebbia

Gaetano Gebbia

Giuseppe Cassì

Gianni Di Modica

Patrizia Rollo

Antonio Spina

Giovanni Coglitore

Giuseppe Dispensieri (alla memoria)

Biagio Gumina

Giuseppe Bonanno

Saverio Zappulla

Domenico Baldaro

Guido Restanti

Pietro Messana

Luca GIuffrida

Andrea Gabrielli

Giuseppe Padua

Cristoforo Monaco

Rosario Nicosia

Lorenzo Barletta

Mario Condorelli

Paolo Panebianco

Gabriella Di Piazza

Giovanni Catanzaro

Luigi Sgroi

Davide Santangelo

Sebastiano Paglino

Salvatore Perricone

Antonio Pizzitola

Ignazio Prisma

Emilia Nastasi

Puccio Salone

Paolo Sata

Lino Scalzo

Valerio Vente Peppemarino

Giuseppe Gargagliano

Fausto Chirizzi

Elisa Trevisano (alla memoria)

Domenico Aiello

Francesco Scimeca

Salvatore Marsala

Giacomo Salvo

Giacomo Tranchida

Giuseppe Grasso

Giuseppe Grillo

Vito Grillo

Felice Licari

Aldo Liotti

Turi Vitale

Ciccio Tribastone

Gianni Pluchino

Giuseppe Cassì

Don Nanè LIcitra (alla memoria)

Sebastiano Parisi (alla memoria)

Rosario Occhipinti (alla memoria)

Angelo Campo (alla memoria)

Nunzio Guardiano (alla memoria)

Giovanni Biazzo (alla memoria)

Totò Criscione (alla memoria)

Nardino Macinato (alla memoria)

Turiddu Tumino (alla memoria)

Pino Minardi (alla memoria)

Corrado Battaglia (alla memoria)

Sasà Cintolo

Ciccio Recupido

Dori Scavone

Luigi Rabito

Emanuele Sgarlata

Salvatore Dimartino

Giovanni Dimartino

Nanè Lo Presti

Franco Cintolo

Giovannino Occhipinti

Giorgio Di Giacomo

Vincenzo Tumino

Roberto Favacchia

Salvatore Curella

Giovanni Militello

Giorgio Dimartino

Giancarlo Di Stefano

Massimiliano Farruggio

Gianstefano Passalacqua

Cettina Campo

Rita La Rosa

Gianni Recupido

Roberto Cataldi

Alessandro Sorrentino

Andrea Sorrentino

Attilio Scarcella

Rosario Caruso

Giuseppe Sidoti

Patrizia Samiani

Maurizio Cucinotta

Roberto Chessari

Federico Mazza

Mario Ferrara

Antonino Fodale

Giuseppe Fundarò

Vito Pollari

Giacomo Genovese

Gerardo Dixit

Salvatore GIacomazzi

Andrea Magaddino

Salvatore Mazzara

Maria Pia Renda

Sergio Leonardo Romano

Carestia

Tonca Zaar

Clio Fellora