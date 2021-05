Motta Sant’Anastasia (Ct): picchia la moglie e aizza il cane contro i carabinieri

A Motta Sant’Anastasia, nel catanese, i carabinieri hanno picchiato la moglie e aizzato il cane contro i militari. Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne del posto per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio una 35enne, la cui storia familiare era già conosciuta dai militari della stazione, aveva telefonato in caserma per richiedere il loro aiuto perché percossa dal marito, oltretutto alla presenza della figlia minorenne.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la donna che si lamentava per dei colpi ricevuti al capo e il marito, che era in compagnia di altri due uomini. Alla vista dei militari l’arrestato è andato in escandescenze e li ha affrontati di petto costringendoli ad allontanarlo per evitare contatti diretti. L’uomo, inoltre, proprietario di un rottweiller, lo ha liberato dal recinto aizzandolo contro i carabinieri e ha tentato di sfuggire cogliendo l’occasione. La donna è stata condotta dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi dove le sono state riscontrate delle policontusioni con una prognosi di 10 giorni. La donna, in passato, aveva informato i militari del comportamento violento del marito che lo scorso 30 aprile l’aveva percossa procurandole altri 10 giorni di prognosi. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.