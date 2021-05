Catania: ruba magliette in un negozio, arrestato alla “fera o’ luni”

È stato arrestato alla “fera o’ luni” a Catania un uomo di 31 anni che aveva rubato ben 22 magliette da un negozio. L’uomo, arrestato dai carabinieri, era entrato in un negozio di abbigliamento in via Etnea, vicino piazza Stesicoro, e con nonchalance aveva arraffato le magliette riponendole all’interno di una busta, ma per sua sfortuna se ne sono accorte le commesse.

Vistosi scoperto, l’uomo è scappato anche se le due commesse avevano già allertato i carabinieri. L’uomo è scappato tra le bancarelle del mercato giornaliero ed è stato raggiunto e bloccato insieme all’equipaggio di una gazzella subito accorso.