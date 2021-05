Cefalù (Pa): inaugurata “villa del vescovo”

A Cefalù, nel palermitano, è stata inaugurata “Villa del vescovo”, una struttura diocesana affidata alla fondazione Laboratorio della Speranza e, grazie alla firma di una convenzione, una giovane famiglia del territorio ha realizzato al suo interno una struttura ricettiva.

“Con l’apertura della villa del vescovo si realizza un altro segno di speranza – ha affermato il vescovo, Giuseppe Marciante – una nuova opportunità di lavoro per una giovane famiglia con l’augurio che questa struttura diventi un’opportunità concreta di lavoro per molti altri giovani del nostro territorio, così che non siano più costretti ad andare via dalla nostra terra”.

La Villa del vescovo si trova in contrada Santa Lucia a Cefalù ed è stata nel passato la residenza estiva dei vescovi di Cefalù a cui deve il suo nome. Immersa nel verde di una pineta e di un uliveto, si affaccia sull’incantevole vista del golfo di Cefalù.