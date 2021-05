Belpasso (Ct): consegnato ai cittadini l’asilo Bufali

È stato consegnato ai cittadini di Belpasso il nuovo asilo che la fondazione Margherita Bufali ha realizzato nella cittadina del catanese, partecipando ad un bando del ministero dell’istruzione lanciato dal comune.

All’inaugurazione hanno partecipato: Daniele Motta, sindaco di Belpasso; Tony Di Mauro, vicesindaco; Patrizia Vinci, presidentessa del consiglio comunale; Fiorella Vadalà, assessore all’istruzione; Santo Caruso, capo settore comunale patrimonio e urbanistica; Luciano Signorello, presidente della fondazione Bufali; Giusy Ferrante, preside dell’istituto Madre Teresa di Calcutta; Cettina Conte, la sua collaboratrice; Massimo Sapienza, rappresentante dei genitori e Miriam VEnialgo.

L’asilo prende il nome della baronessa Margherita Bufali che ha lasciato il palazzo alla cittadinanza per dare assistenza ai bimbi e sarà operativo dal prossimo anno scolastico. Verrà dismesso l’attuale asilo sito nel quartiere Sant’Antonio a Belpasso.

“Oggi si continua a portare avanti lo spirito caritatevole della famiglia Bufali – dichiara il sindaco, Daniele Motta – che per Belpasso ha sempre significato un punto di riferimento imprescindibile. Quest’opera è stata fatta dalla fondazione non per fini di lucro, ma con l’intento sincero di portare avanti quello che fu il desiderio della baronessa, accudire i più piccoli. Dunque non lo considero un risultato amministrativo ma della città che ritorna alle sue origini, nel suo cuore pulsante che è palazzo Bufali, il primo palazzo nato in città. Ringrazio il consiglio di amministrazione della fondazione, il caposettore, l’architetto Caruso e non ultima l’assessore Vadalà per la tenacia con cui ha portato avanti quest’opera.

Il buon nome di Margherita Bufali continua a riecheggiare a distanza di anni dalla sua morte – dichiara l’assessore all’istruzione, Fiorella Vadalà – la sua eredità morale e spirituale, il suo volere è arrivato intatto fino ai giorni nostri ed è grazie a lei che oggi abbiamo la possibilità di dare ai nostri bimbi una scuola bellissima, un vero modello d’eccellenza fra le scuole siciliane”.

A livello tecnico, l’asilo vanta l’applicazione di tutte le norme odierne, fiore all’occhiello, fra le altre cose, l’impianto di riscaldamento totalmente rinnovato e, per un maggior confort dei bambini e per un maggior risparmio energetico, le aule sono dotate di termostato per regolare la temperatura in base alle esigenze. “Abbiamo risposto positivamente al bando del comune in nome di Margherita – dichiara il presidente della fondazione Bufali, Luciano Signorello a nome del consiglio di amministrazione – non certo per l’affitto del comune, anche perché i soldi spesi per questo asilo non verranno mai coperti al 100%. Per realizzare l’opera, interamente con maestranze locali, ci è voluta parecchia fatica ed una squadra di tecnici, a partire dal dottor Pappalardo, che voglio ricordare perché purtroppo ci ha lasciato in corso d’opera. Questo asilo – prosegue Signorello – è stato fatto con il cuore e non vediamo l’ora che i bimbi possano popolarne le classi”.

“La prima felicità di un fanciullo è sapersi amato” diceva Don Bosco. L’opera portata a termine vivrà a 30° con iniziative e progetti curriculari ed extracurriculari di grande appeal per i bambini di Belpasso.