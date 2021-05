Torrenova e Naso (Me): sequestrate due discariche abusive

Due aree utilizzate per la gestione illecita dei rifiuti sono state sequestrate dai carabinieri di Catania a Torrenova e Naso, nel messinese. I carabinieri del NOE insieme ai colleghi dell’arma territoriale, nel corso delle ultime settimane hanno effettuato diversi controlli di carattere ambientale su diversi centri di raccolta rifiuti del territorio del circondario della procura di Patti.

Diverse irregolarità sono state rilevate in un centro di trattamento rifiuti di contrada Feudo nel comune di Naso. Qui è stata riscontrata la presenza di un cassone scarrabile contenente fanghi di depurazione il cui stoccaggio non era autorizzato. Ulteriori irregolarità di gestione sono state evidenziate dalla presenza di cassoni mantenuti non coperti con conseguente sversamento di percolato e contaminazione delle acque meteoriche. In particolare, le acque e quelle di dilavamento del piazzale dell’impianto sono state canalizzate illecitamente su un terreno, senza subire alcun procedimento di depurazione.

Analoghi controlli sono stati effettuati in un centro di raccolta rifiuti di Torrenova dove sono state riscontrate le stesse violazioni. I controlli nella zona di Pietra di Roma del centro del messinese sono stati successivamente estesi in due aree utilizzate per la gestione di rifiuti ed altre attività imprenditoriali. Anche in questo caso le stesse sono risultate prive di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti e scarico delle acque. Entrambi i siti e le due aree sono stati posti sotto sequestro.

Ai responsabili sono contestati, a vario titolo, i reati di gestione illecita di rifiuti, mancata autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale e inosservanza della prescrizione. I siti ritrovati sono stati posti sotto sequestro e gli stessi sequestri sono stati convalidati dall’ufficio del Gip del tribunale di Patti.