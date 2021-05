Palermo: il teatro Massimo riapre con Roberto Abbado

Sarà il direttore Roberto Abbado ad aprire il teatro Massimo di Palermo. Abbado è legato a doppio filo con il capoluogo siciliano. Sua nonna Linuzza Savagnone e il suo maestro, Franco Ferrara. Sabato appuntamento alle 18.30 con la “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, amatissimo capolavoro del bel canto.

“Mia nonna, madre di Claudio e di mio padre Marcello – racconta Abbado – era una donna solare, molto attiva, la sua cucina a Milano, dove vivevamo, era rigorosamente siciliana. Al pranzo della domenica non sarebbe stato ammesso nessun menu che non fosse siciliano. E per quanto riguarda il maestro Ferrara, mi ha segnato per sempre e se la salute non lo avesse abbandonato sarebbe stato il miglior direttore di tutti i tempi. Era nato per dirigere, anche Karajan lo consultava e chiedeva i suoi consigli”.

La riapertura del teatro Massimo coincide con la prima di Lucia di Lammermoor, in forma semiscenica e integrale. “Un capolavoro romantico – commenta Abbado – E mentre Bellini si può associare a Schubert, a Chopin, Donizetti spalanca le porte a Giuseppe Verdi. Con quest’opera lui rompe tante convenzioni, è molto moderna. C’è una drammaturgia orchestrale che si gioca su due colori contrapposti: l’oscurità dei corni, che appartiene all’infelicità di Edgardo, alle foreste della Scozia, dove si svolge il dramma dello sfortunato rapporto tra Lucia e Edgardo e per contrasto un colore chiaro dei suoni, che è di Lucia, della sua ipersensibilità che la condurrà alla follia”.

A Palermo Lucia sarà Sara Blanch che canterà accanto a Celso Albelo e Michele Pertusi nel ruolo di Raimondo; Ernesto Petti nei panni di lord Enrico; Matteo MEzzaro, Natalia Gabrillan. La messa in scena è di Ludovico Rajata mentre i costumi sono stati affidati a William Orlandi.