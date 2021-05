Convegno sul “valore della stampa associativa”

Si svolgerà online il convegno su “Il valore della stampa associativa”. Appuntamento il 12 giugno dalle 14.30 alle 16.30 in occasione dei 100 anni della rivista “Unione”, organo ufficiale della confederazione mondiale degli ex allievi delle figlie di Maria Ausiliatrice. Fra i relatori anche il giornalista siciliano Valerio Martorana, direttore della rivista “Voci fraterne”; organo ufficiale della federazione italiana Ex allievi ed ex allieve di Don Bosco.

Il convegno che si terrà online vedrà, inoltre, la partecipazione di Maria Maghini, presidente mondiale Fma; madre Yvonne Reungoat, superiora generale delle figlie di Maria Ausiliatrice; Paola Mancini; Massimiliano Cavallo, direttore di Unione; Valerio Martorana, direttore di Voci fraterne; Marco Iasevoli, direttore di Segno, rivista dell’azione cattolica italiana; Claudio Maria Picco, caporedattore di Nuovo progetto (rivista del Sermig, servizio missionario giovani) e Chiara Genisio, vicepresidente nazionale della Fisc, federazione italiana settimanali cattolici.

La stampa associativa è uno strumento importante per creare rete tra gli appartenenti all’associazione, da una parte, e per comunicare la visione e la missione all’esterno. Per partecipare all’incontro c’è tempo per l’iscrizione entro il 7 giugno attraverso il seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/GM9BMH3