Catania: pericoli e problemi all’asse attrezzato

Il comitato Romolo Murri a Catania lancia l’allarme sui problemi dell’asse attrezzato che ogni giorno viene percorso da centinaia di pendolari.

Erbacce e addirittura alberi che, con il fitto fogliame, hanno reso inutilizzabili ampi tratti della corsia di emergenza. “Una situazione assurda – scrive il comitato Romolo Murri – in entrambi i lati della carreggiata, con i sorpassi che diventano altamente rischiosi. Insomma, il rischio di brutti incidenti è sempre dietro l’angolo e per questo il comitato, per nome del suo presidente Vincenzo Parisi chiede al sindaco Pogliese di attivarsi in tutti i modi affinché questa annosa questione venga finalmente risolta.

I lavori – prosegue il comunicato – devono prevedere pure l’eliminazione dei rifiuti, ma soprattutto la possibilità di poter utilizzare anche i passaggi pedonali. Corridoi che ad ora si possono solo immaginare, visto che dove non ci sono cespugli o alberi, ci pensa la spazzatura a sbarrare il passo alle persone. Parliamo di strade di vitale importanza per la mobilità nella parte Sud di Catania, visto che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio e Fossa Creta, oltre che con l’aeroporto di Fontanarossa, la tangenziale e l’ospedale San Marco.”