Catania: parcheggiatore abusivo minaccia un uomo con il coltello

Una lite scaturita per futili motivi poteva finire male a Catania. Questa mattina gli agenti delle volanti sono intervenuti nei pressi della stazione centrale dove era stato segnalato un posteggiatore abusivo che, munito di un coltello, aveva minacciato un uomo in seguito ad una lite dovuta a futili motivi.

La perquisizione a carico del posteggiatore ed estesa alla sua auto ha dato esito negativo. Sulla base delle dichiarazioni della vittima l’uomo è stato denunciato per minacce aggravate e sanzionato amministrativamente per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo.

Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti hanno anche denunciato un minorenne che aveva aggredito la madre tra le mura domestiche.

Intorno alle 18.30 di ieri, personale dipendente è intervenuto per una lite in famiglia in un appartamento nei pressi di via Palermo. Giunti sul posto la richiedente ha riferito che il figlio, a seguito di una lite dovuta a futili motivi, l’aveva minacciata di morte e aggredita fisicamente impugnando un coltello. La donna, nonostante gli evidenti segni di percosse, non ricorreva alle cure mediche e non sporgeva denuncia.