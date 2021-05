Messina: lavoratori Asu dell’Asp, per la Cisl è possibile la stabilizzazione

Procedere subito alla stabilizzazione dei lavoratori Asu dell’Asp di Messina. Lo chiede la Cisl funzione pubblica di Messina attraverso la responsabile organizzativa Giovanna Bicchieri. L’iter per la stabilizzazione del personale Asu, che dura ormai da anni, è possibile considerato anche “lo stesso attuale management dell’azienda sanitaria – ricorda Bicchieri – considerato anche lo stesso attuale management dell’azienda sanitaria ha manifestato l’intenzione di procedere considerato che sussistono le condizioni di legge per l’assunzione anche in ruolo soprannumerario in forza del contributo erogato dalla regione per il prossimo quinquennio con il loro contestuale inserimento nella prossima dotazione organica e nel piano del fabbisogno triennale”.

Ieri, nel corso di una riunione che si è svolta all’Asp di Messina, l’azienda sanitaria ha dichiarato di avere la disponibilità di 20 posti vacanti d coadiutore amministrativo a 36 ore e di non poter estendere tale numero per stabilizzare il personale Asu presente in azienda.

“Abbiamo chiesto di conoscere il numero di pensionamenti che verranno effettuati nei prossimi cinque anni – ha spiegato la rappresentante della Cisl Fp – così da assorbire il personale assunto con ruolo soprannumerario, considerato che i venti posti potrebbero diventare 40 a 18 re e che pertanto ne verrebbero a mancare esclusivamente 30.

Siamo convinti – conclude la sindacalista – che sia possibile stabilizzare tutto il personale Asu, anche 24ore, considerato che il numero dei pensionamenti può garantire la spesa per i 70 lavoratori Asu dal momento della loro stabilizzazione e fino ai cinque anni successivi, inserendoli comunque a prescindere dalla loro assunzione, nel piano del fabbisogno triennale aziendale per la copertura finanziaria necessaria e per assicurarne i percorsi professionalizzanti alla stregua degli altri dipendenti”.