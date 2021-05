Catania: arrestati due rapinatori seriali

Due rapinatori seriali sono stati arrestati a Catania dagli agenti della polizia di Stato. Alle 06.30 del mattino di oggi era giunta alla sala operativa una segnalazione da parte di un utente che riferiva di aver subìto una rapina in piazza Lincoln ad opera di due individui che viaggiavano su una Lancia Y blu scuro.

I due, dopo averlo percosso con un bastone, gli avevano rubato un borsello con diversi effetti personali della vittima. Al momento della fuga un giovane cingalese riusciva a fotografare con il proprio telefono l’auto dei malviventi.

Dopo pochi minuti è giunta la nota di una nuova rapina da parte di un utente in piazza del Carmelo. Anche questa volta la vittima ha riferito di essere stata aggredita con un bastone di legno da parte di due individui, corrispondenti alla precedente descrizione che gli rubavano il portafogli caduto a terra a seguito della colluttazione avuta con la vittima.

Dopo pochissimi minuti alla sala operativa arriva una terza chiamata per segnalare una rapina consumata in via Del Bosco. Anche questa volta a mettere a segno la rapina sono state due persone che viaggiavano su una Lancia Y e che corrispondevano alle descrizioni degli autori delle precedenti rapine.

L’atto predatorio, in questo caso, non giungeva a consumazione per la pronta reazione della vittima che resisteva all’aggressione, reagendo alla rapina e riportando un trauma cranico con 20 giorni di prognosi, ma riuscendo a mettere in fuga i due malviventi.

Successivamente i malfattori hanno effettuato un prelievo di 150 euro utilizzando la carta bancomat rubata alla vittima della seconda rapina. Le volanti sono state inviate tutte in zona Barriera e gli agenti hanno individuato i rapinatori in via NUovalocello nei pressi dello sportello bancomat dove era stato effettuato il prelievo di denaro. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa poi all’auto, nella quale è stata trovata una mazza da baseball blu usata per commettere le aggressioni nei confronti delle vittime. Inoltre sono stati rinvenuti i soldi appena prelevati e la tessera bancomat.

Le manette sono scattate ai polsi di due pregiudicati di 35 e 20 anni con precedenti specifici ed entrambi sottoposti ad avviso orale. I due sono stati rinchiusi in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il questore sta vagliando l’adozione di misure di prevenzione maggiormente afflittive.

Nella stessa notte gli agenti delle volanti, nel transitare in via IV aprile, alle 04.00, hanno notato un uomo sostare sul marciapiede e lo hanno controllato. Si tratta di un cittadino bulgaro sottoposto ai domiciliari e per questo è stato arrestato per evasione. Inoltre è stata anche segnalata la presenza di cinque malfattori all’interno di un cantiere edile in viale Castagnola che cercavano di rubare un martello pneumatico in ferro. All’arrivo delle volanti i malviventi hanno cercato di scappare, non riuscendo a portare a compimento l’azione delittuosa. Uno dei cinque è stato intercettato e bloccato. Lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.