Musica: “Etica Peletica” di Campisi arriva in Canada

La musica dell’ennese Davide Campisi arriva in Canada. E succede attraverso il video “Etica Peletica” per la regia di Antonella Barbera e Fabio Leone.

Il clip musicale è l’unico italiano ad essere stato selezionato per la rassegna “Reeling: dance on screen” che si svolge ad Edmonton, dedicata alla danza nell’audiovisivo.

Il video sarà proiettato domani nella giornata dedicata ai cortometraggi che esplorano temi interiori e sociali insieme ad altre 11 opere provenienti da Regno Unito, Brasile, Australia, Iran, Ungheria, India, Corea, Brasile, Cina e Filippine.

Il brano “Etica Peletica” è stato utilizzato anche come colonna sonora ufficiale dello showreel di tutti i video della rassegna: https://milezerodance.com/wp-content/uploads/2021/05/ReelingProgram1_Struggle_final.mp4.

Non finisce qui. Il clip di “Etica Peletica” è anche finalista nella sezione #SocialClip, della XIV edizione del festival internazionale Film Corto Tulipani di seta nera. È il primo singolo estratto dall’album Joca (Suoni indelebili).

Il brano, musicato da Campisi, affonda nella tradizione orale che da tempo immemore vaga per l’Italia senza lasciare nessuna traccia se non di bocca in bocca. Una filastrocca che idealmente è patrimonio di bambini di tutta Italia e non solo, oggi simbolo di una spensieratezza negata dalla pandemia mondiale.