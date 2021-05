Tortorici (Me): un immobile comunale per l’ITET

Sarà un immobile comunale da ristrutturare che ospiterà gli studenti dell’ITET di Tortorici, sezione staccata del Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata di Militello. Oggi è stato raggiunto, infatti, un importante accordo tra la città metropolitana di Messina e l’amministrazione comunale oricense.

Sospiro di sollievo per studenti e genitori per una storia che ha finalmente una parola fine. L’immobile comunale si trova in via Misericordia e verrà concesso, in comodato d’uso a titolo gratuito alla città metropolitana per essere destinato ad uso scolastico.

Alla ex provincia il ruolo più impegnativo. Sarà la città metropolitana, infatti, a farsi carico dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione straordinaria che dovranno essere eseguiti per rendere fruibile il plesso per lo svolgimento delle attività didattiche. La concessione sarà a tempo indeterminato fino a quando l’immobile resterà destinato allo svolgimento delle attività scolastiche e sarà la città metropolitana ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’immobile, per una superficie totale di 600 metri quadrati, è composto da un piano terra e un primo piano.

Questa stessa soluzione era stata proposta dall’amministrazione Galati Sardo, sostituita poi dai commissari, al termine del periodo di comodato d’uso gratuito concesso dalla famiglia Paterniti Mastrazzo per l’immobile di via Garibaldi che in questi decenni ha ospitato l’edificio scolastico. Nei prossimi giorni verrà siglato dai rappresentanti istituzionali il disciplinare dell’accordo.