Piloti siciliani all’attacco a Imola nel Porsche Club GT

Nuovo round e nuovo record di iscritti per il Porsche Club GT 2021. Sabato 8 e domenica 9 maggio Imola ospita il secondo atto stagionale del monomarca riconosciuto ufficialmente da ACI Sport e promosso dal Porsche Club Umbria, che si ripresenta in pista con il “pieno” di 58 piloti (fra i quali ben 7 siciliani e l’unica donna) e le rispettive Porsche da corsa e stradali di ogni tipo suddivise per modello e potenza nelle sette categorie in gara.

Per i contendenti ai titoli, l’appuntamento sul circuito del Santerno annuncia alta tensione nelle “rivincite” che gli inseguitori cercheranno sui vincitori di un mese fa al Mugello, che a loro volta avranno invece l’occasione per allungare in classifica. Tutte le sfide a colpi di giri veloci saranno trasmesse in diretta su Ms Motor Tv (canale 813 di Sky) e web streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, che organizza il weekend. Le tre gare del Porsche Club GT sono in programma domenica alle 9.00, 12.05 e 16.10.

Imola attende tante new-entry nelle categorie “racing”. Nella DSW 991 Cup si rinnova il duello tra il campione in carica Ivan Costacurta e il vincitore del primo round Federico Reggiani, in vetta a punteggio pieno, mentre dopo i punti conquistati sul circuito toscano il driver palermitano Paolo Prestipino va a caccia di conferme nella sua stagione d’esordio con la 911 GT3 Cup e il catanese Angelo Tomachio, l’anno scorso tra i big del Porsche Club GT in Goodyear GT3 RS, debutta a sua volta nella categoria con primo obiettivo quello di affinare la conoscenza della potente vettura della Casa tedesca..

Passando alle “stradali”, fa il pieno di iscritti la Goodyear GT3 RS, che annuncia bagarre tra il capoclassifica pugliese Ilario Introna e gli immediati inseguitori, fra cui spicca in terza posizione il palermitano e vicecampione 2020 Diego Locanto, presente anche nelle vesti di “promoter” della serie tricolore. Riflettori puntati anche sui catanesi Roberto Cannavò, già ottimo quarto al Mugello, e Francesco Tomarchio, il fratello di Angelo alla prima esperienza ne campionato.

Altri due driver etnei saranno impegnati rispettivamente nella classe Tubi Style GT3 e nella Entry level/Historic. Nicola Romania ritroverà la 911 GT3 da 4000cc con la quale ha concluso terzo salendo sul podio al Mugello, mentre è attesa la prima stagionale di Livia Magnàno, la driver catanese al rientro con una Cayman dopo la bella esperienza vissuta lo scorso anno, quando fu la prima pilota donna a partecipare al Porsche Club GT.

Il programma del Porsche Club GT a Imola conferma 5 turni da 25 minuti. Prove sabato alle 13.50 e alle 18.50 e tre gare domenica alle 9.00, 12.05 e 16.10. La classifica di ogni categoria scaturirsce dalla somma dei due migliori tempi e 2 punti ulteriori premiano il giro più veloce (per info: www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club GT”).