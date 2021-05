Catania: richiesti giochi per bambini disabili nel IV municipio

Giochi per bambini diversamente abili installati nei parchi e nelle aree verdi del IV municipio a Catania. È questa la proposta del consigliere di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo, Giuseppe Zingale, come primo firmatario e raccolta dall’intero consiglio.

Una mozione che nasce dall’esigenza di elaborare un piano programmatico di riqualificazione complessiva delle stesse aree. Un’opera di monitoraggio, riparazione, sostituzione, integrazione degli arredi e delle strutture preesistenti oltre che la progettazione ex novo di alcuni siti. Il tutto per favorire maggiori opportunità di gioco e svago per bambini con disabilità.

Il IV municipio di Catania dispone oggi di diverse aree verdi attrezzate per bambini. Sono diffuse sul territorio in modo abbastanza capillare e costituiscono un luogo di svago e di aggregazione per tutta la cittadinanza. Parliamo soprattutto di parco degli Ulivi, parco Gandhi, parco Eolie, parco Majorana, la bambinopoli di piazza Don Minzoni, piazza Beppe Montana e piazza Santa Maria Ausiliatrice. Il consigliere Zingale ribadisce che un parco giochi ben attrezzato ed inclusivo è un luogo in cui tutti i bambini possono giocare ed interagire tra loro.