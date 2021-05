Randazzo (Ct): stipulava false assicurazioni su internet, denunciato

Stipulava false assicurazioni via internet. Per questo a Randazzo, nel catanese, i carabinieri hanno denunciato per truffa un 22enne. Una delle vittime è stato un giovane di Randazzo che, per stipulare un contratto assicurativo per la propria auto, si era barcamenato sul web alla ricerca di una soluzione più vantaggiosa.

Inserendo il proprio numero di telefono in qualche sito specializzato rivelatosi poi un “phishing”, aveva ricevuto un messaggio istantaneo con cui l’iterlocutore gli faceva pervenire l’oggetto del desiderio: un preventivo vantaggioso con la garanzia di serietà offertagli da una delle più affidabili compagnie assicuratrici.

Ricevuta la somma, il truffatore non aveva più dato notizie e si era negato alla vittima che si era recata in caserma per denunciare i fatti. I carabinieri hanno scoperto che l’Iban su cui era stata versata la somma corrispondeva all’odierno denunciato già gravato da precedenti specifici per truffa.