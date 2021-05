Ragusa: evasione dai domiciliari, un arresto

A Ragusa gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato una persona per evasione dagli arresti domiciliari. Le manette sono scattate ai polsi di un 43enne evaso dalla detenzione domiciliare cui era stato sottoposto per scontare una pena residua di 7 mesi e 23 giorni per furto aggravato.

Nel corso dei normali servizi di controllo quotidiani eseguiti dalla polizia, l’equipaggio della volante accertava che il soggetto non si trovava in casa. Immediatamente sono state avviate le ricerche del soggetto che veniva rintracciato in una pubblica via, mentre faceva rientro a casa.

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo è stato arrestato per evasione e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato ricondotto ai domiciliari in attesa del giudizio.