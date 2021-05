Catania: caseggiato rubava energia elettrica, 11 denunciati

Undici persone sono state denunciate a Catania dai carabinieri perché usufruivano di energia elettrica a costo zero. I militari dell’Arma, insieme ai colleghi della CIO del XII reggimento Sicilia, hanno effettuato dei controlli a tappeto nel cuore di San Cristoforo, in particolar modo nelle vie e piazze utilizzate dalla criminalità organizzata per la vendita al minuto di droga.

Nel corso dell’operazione, insieme ai tecnici dell’Enel, i carabinieri hanno avuto accesso ad un intero caseggiato di via Toledo, in passato teatro di attività antidroga da parte dei carabinieri dove le 11 persone (tra cui 9 donne) usufruivano di energia elettrica a costo zero tramite l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Nello stesso contesto operativo sono stati sequestrati 5 motocicli perché i conducenti non indossavano il casco protettivo.