Santo Stefano di Camastra (Me): congresso sulla gestione sostenibile dei paesaggi culturali

La Essc, european society for soil conservation e la Eurecys, european ecocylce society, con il patrocinio del parco dei Nebrodi, del comune di Santo Stefano di Camastra, nel messinese, l’università di Palermo, quella di Gotemburgo e Gaia education, organizzano il primo congresso internazionale congiunto sulla gestione sostenibile dei paesaggi culturali nel contesto del green deal europeo. La città delle ceramiche ospiterà i congresso dal 10 al 14 novembre prossimi.

L’obiettivo generale del congresso è quello di riunire scienziati, tecnici, educatori, amministratori, politici e studenti per discutere sulle criticità riguardanti lo sfruttamento dei servizi eco sistemici, la conservazione del patrimonio culturale edi valutare nuove prospettive per lo sviluppo futuro dei paesaggi culturali nel contesto del green deal europeo.

Il prestigioso appuntamento si articolerà in una sessione plenaria con relatori di fama mondiale e 4 sessioni scientifiche che affronteranno numerosi argomenti nel campo della conservazione del suolo e il green deal europeo, dell’agricoltura e la gestione delle risorse naturali, dei fondamenti e criticità dello sviluppo regionale sostenibile, della gestione del patrimonio culturale ivi inclusi i paesaggi culturali. Il congresso si concluderà con una escursione scientifico-culturale per far conoscere l’unicità delle risorse naturali, agricoltura, economia e cultura del territorio del parco dei Nebrodi.

Presidente del comitato organizzatore è Giuseppe Lo papa dell’università degli studi di Palermo. Presidente del comitato scientifico è il professore Sandor Nèmethy dell’università di Gotemburgo e dell’università di Pecs, la prima in Svezia e la seconda in Ungheria. Ideatori del congresso, Carmelo Dazzi, presidente della ESSC e il professore Tamas Kòmives, presidente della Eurecys. Per il presidente del parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, si tratta di una “cauta ripartenza delle attività congressuali dell’ente. Puntiamo molto su questo appuntamento – ha detto – per gli aspetti relativi alla conservazione del patrimonio culturale, grazie ai preziosi contributi della comunità scientifica ma anche perché si tratta della ripartenza dei convegni in presenza, purtroppo accantonati per il momento.

Lanciamo oggi, giovedì 22 aprile, nella giornata dedicata alla terra, questa notizia per accendere i riflettori sul futuro sviluppo dei paesaggi culturali a livello europeo.

“Il museo delle ceramiche si conferma location di caratura internazionale”. Così il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, commenta la condivisa individuazione della sede dei lavori a palazzo Trabia, la cui vocazione “naturale” si incardina nel ruolo di promozione del territorio nebroideo.

Per tutte le informazioni e la registrazione è possibile consultare il sito web del congresso al link https://www.ecocycles.net/ESSC-EURECYS-Congress/