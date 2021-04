Catania: due spacciatori in manette

Due spacciatori sono stati arrestati a Catania dai carabinieri in via Capo Passero. Si tratta di Giuseppe Raineri, 52 anni, già sottoposto all’obbligo di firma e di Giovanni Castorina, 22 anni. Entrambi catanesi dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un eccessivo via vai in via capo Passero al civico 33 aveva insospettito i carabinieri che dopo un prolungato servizio di osservazione, hanno potuto comprovare l’attività illecita posta in essere dai due arrestati in flagranza di reato.

I due avevano piazzato le dosi di marijuana a ben 4 clienti che, fermati dagli operanti a debita distanza, sono stati trovati in possesso della droga appena acquistata e tutti sono stati identificati e segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hann così deciso di bloccare i due che, una volta sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 26 dosi di marijuana e 70 euro in contanti rinvenuti nelle tasche del 52enne, incassati dalla pregressa vendita della droga.

La perquisizione è stata estesa anche all’area verde attigua alla zona dello spaccio e ha permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare altri 50 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, al momento a carico di ignoti. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati condotti ai domiciliari.