Sicilia: A18 in pessime condizioni, a rischio l’incolumità degli automobilisti

Talmente malridotta da essere percorsa con estrema cautela e, in alcuni punti, quasi a passo d’uomo. Le condizioni dell’Autostrada Catania- Messina tra buche, avvallamenti, corsie ristrette e repentini cambi di carreggiata si fanno sempre più critiche ed a poco servono le soluzioni tampone e gli interventi temporanei approntati finora.

L’emergenza è continua con il rischio di incidenti sempre dietro l’angolo. A sostenerlo sono gli automobilisti e soprattutto Ersilia Saverino, presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania del Partito Democratico. “Va bene la realizzazione di nuove aree di servizio – dice Saverino – ma a cosa servono queste strutture ricettive di ultima generazione se poi buche ed avvallamenti continuano a spuntare ad ogni passo con il risultato di mettere in pericolo l’incolumità di chi da Catania deve raggiungere Messina o viceversa?”

Ersilia Saverino chiede alle istituzioni competenti di intervenire immediatamente visto che sulla A18 molti punti sono talmente dissestati che dovrebbero essere meglio segnalati per consentire agli automobilisti di procedere con estrema attenzione per motivi di sicurezza.

Stessa situazione riguarda le tante gallerie non adeguatamente illuminate. Parliamo di un’autostrada che presenta in moltissimi punti un asfalto dalle tante toppe o le macchine sfrecciano a tutta velocità anche durante le forti piogge o comunque in condizioni atmosferiche difficili. La rete autostradale siciliana è di vitale importanza per la mobilità dell’intera regione. La presenza poi di tanti cantieri non fa altro che dare il colpo di grazia ad una situazione estremamente allarmante. Il risultato è che, ad ora, sula A18 i disagi restano senza soluzione di continuità”.