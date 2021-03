Militello in val di Catania (Ct): aveva rubato un’auto, arrestato

I carabinieri della stazione catanese di Militello in Val di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di auto, il 35enne Pietro Biancoviso, del posto.

Nel corso di un servizio di controllo notturno per la prevenzione dei furti nelle aree rurali, i militari hanno noatto l’uomo mentre a bordo di una Fiat Panda stava transitando lungo la straa provinciale in località Contrada Santoro. Il giovane aveva attirato la loro attenzione perché aveva avuto un gesto di stizza che li aveva incuriositi.

Una volta impostogli l’alt, i carabinieri hanno notato che la portiera anteriore del lato guida appariva evidentemente forzata, così come il cilindretto d’accensione mentre il motore era rimasto acceso pur in assenza della chiave inserita nel quadro. La presenza all’interno dell’auto di arnesi da scasso e gli immediati accertamenti hanno appurato che il veicolo era stato appena rubato in una zona del centro militellese.

Biancoviso è stato prima sanzionato e poi posto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.