Catania: abbandona in auto i figli minorenni per andare in un negozio, denunciato

Doveva andare in un negozio di telefonia mobile e per farlo ha abbandonato in auto i figli minori di 2 e 4 anni. A Catania gli agenti del commissariato di Borgo Ognina hanno denunciato un 36enne per aver lasciato i figli nella propria auto lasciata parcheggiata sotto il sole.

Ad allertare gli agenti erano stati alcuni passanti, attirati da pianto disperato dei due bimbi, impauriti per essere stati lasciati soli nell’auto chiusa a chiave.

Una volta raggiunta l’auto, gli agenti, approfittando del fatto che un finestrino non fosse completamente chiuso, sono riusciti con non poche difficoltà ad azionare lo sbloccaggio della sicura, mettendo in sicurezza i due minori che venivano tranquillizzati e condotti nel commissariato dove sono stati rifocillati con acqua e biscotti.

Il padre è stato poi rintracciato e ha dichiarato agli agenti di aver lasciato i figli da soli in auto per recarsi presso un negozio di telefonia mobile per la stipula di un contratto telefonico. Gli agenti hanno proceduto ad indagare il padre per il reato di abbandono di minori.