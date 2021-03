Enna: Mario Incudine nominato cavaliere della Repubblica

Il giovane e talentuoso musicista, cantante e attore di Enna, Mario Incudine, ha ricevuto la nomina a cavaliere della Repubblica concessa dal presidente della Repubblica Mattarella. Questa mattina il riconoscimento è stato consegnato dal prefetto Matilde Pirrera nella sala delle festa della prefettura di Enna.

“E’ un riconoscimento che mi commuove e che dà senso a tanti anni di impegno, di sccrifici, di determinazione e di sogni – scrive il poliedrico Incudine sui profili social – Una medaglia che mi onora e che mi rende ancora più responsabile nei confronti di me stesso, della mia comunità e del mio pubblico.

La gratificazione più grande è sapere che questo merito mi è dato per aver creduto nella nostra cultura, per avere esportato la nostra identità, per avere usato le mie canzone e le mie parole contro ogni mafia, per avere portato la musica ed il teatro nelle scuole e nelle carceri. Tutto questo mi fa felice, perché significa che ogni cosa, fatta con cuore e coscienza, ha senso”.

Mario Incudine è stato insignito cavaliere della repubblica perché “unanimemente riconosciuto per le sue altissime qualità morali, intellettuali e professionali” e “saranno sempre queste qualità – conclude Incudine – alle quali non rinuncerò mai, a guidarmi come stella polare sulla mia strada”.