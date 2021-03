Musica: verso il primo “Music in a box” di Corrado Neri

Si chiama “Music in a box?” il progetto del giovane musicista di Avola, Corrado Neri che presto sarà fruibile online. La musica in questo periodo è cambiata tantissimo. Niente più concerti dal vivo, niente contatto diretto con il pubblico. Mancanza di feedback diretto. Ma il pubblico può fare sentire la propria presenza anche in eventi online, come quello ideato dal giovane Corrado Neri.

Da un concerto è nata l’idea del documentario “Music in a box?” che contiene il concerto e le interviste integrali con importanti musicologi e critici italiani. Il documentario sarà fruibile per poche settimane in streaming sui canali ufficiali di Corrado Neri e poi per gli amanti della fisicità di un album è quasi pronta una tiratura super limitata di dischi in vinile.

“Music in a box?” è il primo album solista di Corrao Neri e conterrà quattro bani inediti, tra cui l’attesisima Etnea, suonata per l’occasione con il grande maestro Alfio Antico. Ad impreziosire i contenuto del lavoro di Corrado alcune cover, tra cui anche una rivisitazione di Vecchio Frack del grande Domenico Modugno nello stie di Bach e i brano con cui Neri ha partecipato a The winner is su Canale 5; La sveglietta. All’album hanno collaborato Dave Monaco, Maxim Distefano, Lina Maria Ugolini e Federica Contarino.

“Un’emozione – dichiara Corrado Neri – quando è vera, non può venire chiusa in una scatola senza che la sua forza vitale non oltrepassi i limiti imposti dalle regole per riversarsi su tutto l’universo che la circonda. L’uomo, che si credeva il re del mondo, è stato messo con le spalle al muro. Non ci sono più certezze, tutto è da reinventare con una coscienza nuova e più etica”. Il giovane artista di avola invita tutti a fare un percorso musicale introspettivo in sua compagnia e degli artisti coinvolti nel progetto, ossia: il giornalista e conduttore tv Salvo La Rosa; il maestro Alfio Antico con il suo cameo; il violinista e compositore di Avola, Maxim Massiliano Di Stefano; la cantante Federica Contarino, il giovane tenore Dave Monaco e la poetessa, scrittrice e docente al conservatorio Vivaldi di Alessandria, Lina Maria Ugolini”.

Per chi volesse aggiudicarsi una copia di “Music in a box?” potrà aiutare Corrado Neri a realizzare il suo sogno e aggiudicarsi un evento al momento unico nel suo genere, cliccando sul seguente link:

Per chi volesse invece vedere la prima diretta streaming, basterà collegarsi alle 18.00 di domenica 14 marzo sui canali social dedicati all’evento.