Bronte (Ct): sì alla pensilina davanti all’ufficio postale, ma niente servizi igienici

A Bronte, centro alle falde dell’Etna, poste italiane realizzerà la pensilina all’ingresso dell’ufficio postale, ma non verranno realizzati i servizi igienici.

A confermarlo è il responsabile dell’area immobiliare per la Siciila di poste spa, Pierluigi Perretto in una lettera inviata al presidente del consiglio comunale, Aldo Catania e al sindaco Pino Firrarello.

Lo stesso presidente Catania e il consigliere Vincenzo Sanfilippo, infatti, lo scorso dicembre, avevano presentato un ordine del giorno in consiglio comunale, chiedendo che l’intera assemblea invitasse Poste Spa ad installare la pensilina e realizzare i servizi igienici.

Dovendo contingentare gli ingressi all’interno, fuori dall’ufficio postale spesso si forma una fila che rimane per tanto tempo sotto il sole d’estate e sotto la pioggia di inverno. Per questo motivo il sindaco FIrrarello ha organizzato un incontro nella sala giunta con Giuseppe Catalfo, direttore della filiare Catania 2 provincia”.

“L’ufficio – risponde Poste – si legge nella lettera dell’ingegnere Perretto – è stato inserito all’internod i un piano di interventi, che prevede l’intallazione, nei prossimi mesi e salvo imprevisti, di una pensilina. In merito alla richiesta di servizi igienici dedicati al pubblico, come già detto in occasione dell’incontro con l’amministrazione comunale e i capigruppo del 14 gennaio scorso, in nessun ufficio postale sono previsti servizi igienici per la clientela”.

“L’ordinaria fa straordinaria un’Amministrazione. – afferma il consigliere Sanfilippo – Ogni consigliere comunale dovrebbe intestarsi degli interventi che possano migliorare la qualità della vita di ogni cittadino. Dopo numerosi interventi da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni, siamo riusciti nell’impresa di fare installare una pensilina nel nostro unico Ufficio postale. Speriamo – conclude – che nei prossimi mesi, come comunicato da Poste italiane (ringrazio il Dott. Giuseppe Catalfo per la sua operosità) – gli utenti non siano più vittima delle intemperie. Noi vigileremo affinché ciò si realizzi. Per quanto concerne i Servizi igienici, abbiamo impegnato l’Amministrazione comunale affinché si realizzino”.

Per il sindaco Pino Firrarello però è strano che di questi tempi Poste Italiane possa rifiutarsi di realizzare i servizi igienici: “Non è possibile – afferma – che una società come Poste non realizzi servizi igienici con la scusa che non sono presenti negli altri Uffici. Mi chiedo se si rendono conto che la gente aspetta in fila anche per ore e che loro hanno il dovere di offrire servizi efficienti”.