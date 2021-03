Messina: autocarri rubati, un arresto

Agenti delle volanti di Messina hanno arrestato il catanese C.C.G., 32 anni, per furto aggravato in concorso di autocarri ai danni di una ditta che si occupa di raccolta di rifiuti speciali. Due furgoni erano stati rubati a Messina e, grazie al localizzatore installato su di essi, si visualizzava la loro posizione in tempo reale.

I malfattori si stavano dirigendo verso Catania utilizzando l’autostrada A 18 a velocità sostenuta. La sala operativa ha coordinato l’intervento immediato di più equipaggi che attendevano l’arrivo dei due mezzi al casello di San Gregorio. Lì, sulla base delle indicazioni ricevute, i camion rubati sono stati intercettati intorno alle 6 del mattino.

Alla vista delle volanti il conducente di uno dei furgoni abbandonava l’abitacolo per fuggire a piedi prima correndo in autostrada in direzione contraria al senso di marcia e subito dopo scavalcando le barriere per nascondersi tra la fitta vegetazione delle campagne, facendo così perdere le proprie tracce. Il conducente dell’altro mezzo è stato bloccato e accompagnato in questura dagli agenti delle volanti. Entrambi i furgoni presentavano i cilindretti scardinati ed erano stati messi in moto con chiavi adulterine. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, il malvivente è stato arrestato e immediatamente liberato su disposizione del pm di turno.