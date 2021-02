Catania: sequestrate armi da guerra a disposizione dei clan mafiosi

Erano nella disponibilità dei clan mafiosi le armi da guerra trovate e sequestrate a Catania dai carabinieri. Tra le armi rinvenute è stata trovata anche una bomba a mano del tipo utilizzata nella guerra dei Balcani.

Nel corso di controlli nei quartieri a rischio della città, la scorsa notte i carabinieri ne hanno effettuato uno nel quartiere Monte PO’ storicamente controllato dal clan dei Cappello.

I carabinieri in un condominio di via Salvatore Salomone Marino hanno trovato un borsone nero dove si trovavano diverse armi e munizioni. In particolare: un fucile d’asslato Kalashnikov completo di serbatoio, una bomba a mano da guerra fabbricata nell’ex Jugoslavia e utilizzata nella guerra dei Balcani; 34 cartucce per fucile calibro 12 e 6 cartucce per pistola semi automatica calibro 9×21.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale per porre in sicurezza e repertare l’ordigno bellico in grado di provocare gravissimi danni a persone e cose.