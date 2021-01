Enna: discarica abusiva, 3 denunce per reati ambientali

Agenti della guardia di finanza ad Enna hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali e sono state denunciate 3 persone. La discarica abusiva si trova in una zona poco frequentata e nascosta alla vista. Ma qui venivano conferiti sempre più rifiuti speicali, costituiti in prevalenza da materiali inerti provenienti da demolizioni, plastiche, metalli, vetro e rifiuti ingombranti, che raccoglievano e smaltivano illecitamente e senza alcuna autorizzazione.

Ogni giorno gli indagati si disfacevano ogni giorno di modesti quantitativi di materiale per sostare in loco per pochi estanti e non insospettire gli abitanti della zona. Nell’area si è accumulato un ingente quantitativo di rifiuti di qualunque genere creando una vera e propria discarica a cielo aperto, pericolosa per l’ambiente non solo per la contaminazione del terreno sottostante, ma anche perché suscettibile di inquinare l’aria in caso di incendio della vicina area boschiva.

L’intera area è stata sequestrata dalle fiamme gialle. I tre responsabili sono stati identificati e denunciati per raccolta, trasporto, smaltimento e gestione di rifiuti non autorizzata. I tre rischiano l’arresto fino ad un anno o l’ammenda fino a 26.000 euro con l’obbligo di procedere alla bonifica dell’area a proprie spese.