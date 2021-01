Catania: Rosario Leonardi è il nuovo responsabile siciliano di Ristoworld Italy

È lo chef Rosario Leonardi il nuovo responsabile della delegazione regione Sicilia, Ristoworld Italy. Leonardi è stato nominato dal presidente dell’associazione di cucina, turismo e made in Italy, Marcello Proietto di Silvestro che ha dato il benvenuto a tutte le nuove componenti associative.

Rosario Leonardi, 43 anni, di Acireale, chef Euro-Toques, executive del Pennisi group banqueting & catering, un trascorso molto importante anche in associazioni di categoria e fervida attività nel mondo della formazione, testimonial di importanti aziende partner, la sua filosofia in cucina si fonda su due princìpi imprescindibili: stagionalità e ricerca.

Leonardi, radicato nei valori della buona e tradizionale cucina siciliana, con il focus nelle migliori pratiche degli esperti internazionali del settore, che crea nuove proposte che fanno subito breccia nei cuori di quanti si siedono a tavola.

Riconosciuta la sua capacità di far vivere un’esperienza multisensoriale appagante per originalità, ricercatezza dei sapori e percezione visiva. “Lavoro di squadra, serenità e creazione di relazione empatica immediata: tutto questo ed altro ancora fa di Rosario Leonardi una persona speciale e un apprezzato professionista, riferimento di una cucina moderna e tradizionale allo stesso tempo, con un grande rispetto per la materia prima e per il consumatore finale”.

“E’ una bella soddisfazione – dichiara il presidente di Ristoworld Italy, Proietto di Silvestro – trovarmi in questo ambiente giovane e frizzante per una avventura che ci porta a lavorare in momenti difficili come questo. Un impegno che ci porta a lavorare in momenti difficili come questo. Un impegno che mi riempie di gioia nel rilancio di una Sicilia, quella della ristorazione, da sempre in pole position nel mondo. “

La vita associativa arricchisce e impreziosisce la nostra esistenza quotidiana e questo ci da anche la possibilità di tendere una mano di aiuto – conclude il neo delegato regionale Ristoworld – e ad essere solidali”.