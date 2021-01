Catania: due arresti per resistenza a pubblico ufficiale

Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale i catanesi T.S., 29 anni e C.S., 23 anni. Ieri i due soggetti, mentre percorrevano via Playa a bordo di una motocross, non si fermavano all’alt imposto da personale delle volanti così da innescare un inseguimento che si concludeva, poco dopo, in via della Concordia angolo via Testulla dove gli equipaggi delle volanti hanno fermato i malviventi ostruendo la strada.

Probabilmente i molti presenti volevano evitare l’arresto ai due fuggitivi. T.G. dopo essere stato trasportato e refertato in ospedale per un’abrasione al piede con una prognosi di 5 giorni è stato portato in questura e il pm ne ha disposto i domiciliari. Per C.S. è stata disosta l’immediata scarcerazione.