Catania: picchia un uomo, arrestato ladro

Agenti della polizia di Stato hanno arrestato il catanese V.F., 31 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina impropria. Nel pomeriggio del 23 gennaio i falchi della squadra mobile sono intervenuti in via Etnea per bloccare un uomo che stava picchiando violentemente un cingalese.

Bloccato immediatamente, il malvivente ha cercato inutilmente di fuggire. A terra e addosso all’uomo sono state trovate alcune confezioni di costosi profumi marca Chanel con ancora il dispositivo antitaccheggio. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.

L’uomo aveva derubato una nota profumeria di via Etnea ed era scappato facendo suonare i dispositivi di prevenzione posti all’ingresso del negozio. Alla scena aveva assistito un uomo del Bangladesh che stava transitando con la propria bici e che non esitava a rincorrere il malvivente per poi raggiungerlo poco distante. In quell’occasione è scattata l’aggressione finalizzata a guadagnarsi l’impunità.

L’infera refurtiva, del valore di quasi mille euro, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Notevole il comportamento del cittadino che, avendo assistito ad un crimine, ha deciso di intervenire a rischio della propria incolumità personale.