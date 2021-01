Capo d’Orlando (Me): nuovo crollo del lungomare

La storia si ripete. Ancora una volta il mare ha portato via parte del lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Questa volta è successo sia a Tavola Grande che sul lungomare Andrea Doria. Per questo l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale per il censimento dei danni.

Dopo i cedimenti registrati a seguito della forte mareggiata di ieri, 24 gennaio, si sono registrati i maggiori danni sulla strada di collegamento con il depuratore di contrada Tavola Grande e della piazzetta antistante il lungomare Andrea Doria, nel tratto tra gli incroci con via dell’Ospizio e via Duilio, nell’area già delimitata nei giorni scorsi per il rischio crollo.

“Nella relazione inviata alla protezione civile regionale, l’ufficio tecnico comunale ha stimato danni per 500 mila euro complessivi – si legge in una nota del comune – Il sindaco Franco Ingrillì e il vicesindaco Aldo Sergio Leggio, nella qualità di assessore alla protezione civile, hanno contattato sia la protezione civile regionale che la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico della regione siciliana coordinata dal presidente della regione, Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce.

Abbiamo ottenuto la disponibilità massima ad intervenire prontamente, anche sfruttando i lavori già consegnati 10 giorni fa nell’ambito del contratto di costa e che inizieranno non appena le condizioni del mare lo consentiranno. Gli uffici – prosegue la nota – stanno lavorando in questa direzione per predisporre il progetto e partire con i necessari interventi per salvaguardare il litorale e proteggere il lungomare con i suoi sottoservizi”.

Il problema dell’erosione del lungomare orlandino è un problema sempre presente. Forse il problema non è come siano stati costruiti strade, marciapiedi o palazzi, piuttosto che il mare, la natura, quello che suo tende a riprenderlo. E in questa foto d’epoca che vi mostriamo si può ben capire come era il lungomare orlandino di un tempo, prima della cementificazione.