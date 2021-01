Catania: aveva droga, armi e munizioni, un denunciato

Un giovane con un borsello a tracolla è stato notato dagli agenti delle volanti a Catania intorno alle 21.20 di ieri per via Capo Passero. Lo stesso parlavao con un altro soggetto, anche lui con un borsello a tracolla hce stazionava nell’atrio antistante l’edificio, riuscendo a rimanere parzialmente nascosto.

Gli agenti hanno deciso di intervenire e riuscivano a bloccare l’uomo sotto i portici, nonostante quest’ultimo tentasse disperatamente di scappare alla presenza degli agenti. L’uomo, dimenandosi con energia, è riuscito a scappare e rifugiarsi nell’androne, aiutato dal complice che sbatteva ripetutamente il portone in ferro contro gli agenti.

Uno dei due agenti era riuscito ad aprire il portone e bloccare il soggetto che prima era scappato, mentre il secondo agente ha iniziato un inseguimento del complice che è scappato lungo le scale, in direzione dei piani superiori, facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo, dall’androne, fuggiva un terzo soggetto, verosimilmente complice nella vicenda che riusciva a dileguarsi all’interno di un altro condominio. L’uomo, prima bloccato dall’agente e riconosciuto per i suoi trascorsi giudiziari per il pregiudicato G.M., scalciando e spintonando violentemente l’operatore che è caduto a terra ed è riuscito nuovamente a guadagnarsi la fuga. Grazie ad altro complice che lo aspettava in viale Tirreno, a bordo di micro car di colore nero, l’uomo era riuscito a sottrarsi definitivamente all’arresto.

Nel corso delle fasi descritte i soggetti hanno abbandonato i borselli a tracolla a piano terra dello stabile dove è stata sequestrata anche una mitraglietta Skorpion di provenienza estera, con relativo caricatore contenente 19 colpi calibro 7,65.

Nei borsetti sono stati trovati 32 involucri di carta stagnola e un abustina di plastica con all’interno della marijuana per un peso complessivo di 21 grammi circa, 2 bute in plastica trasparente contenenti rispettivamente 28 e 37 involucri contenenti cocaina e banconote di piccolo taglio per un importo complessivo di 200 euro. G.M. è stato indagato in stato di irreperibilità per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, porto d’arma da fuoco clandestina, detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.