Catania: anziano violento arrestato per tentato omicidio

È accusato di tentato omicidio pluriaggravato un anziano violento arrestato dagli agenti della squadra mobile di Catania. Le manette sono scattate ai polsi di T.C., 78 anni. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dell’ospedale Garibaldi-Centro di un uomo, identificato in P.M., 75 anni.

Quest’ultimo era stato raggiunto da un colpo d’arma da punta e da taglio che gli ha procurato un’ampia ferita lacero-contusa profonda a margini lineari alla regione laterocervicale sinistra sotto l’orecchio sinistro dal lobo dell’orecchio fino alla regione nucale.

Le indagini, condotte dal personale della sezione “reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali” della squadra mobile, ha permesso di apprendere dalle preliminari informazioni che l’episodio è avvenuto nel rione San Cristoforo e più precisamente in via Plebiscito.

Un’ipotesi, questa, suffragata dal sopralluogo giudiziario, eseguito dagli agenti del gabinetto regionale della polizia scientifica di Catania che ha permesso di rilevare in loco alcune tracce di sangue sull’asfalto, segno probabile di una precedente lite.

Le indagini sono proseguite senza soluzione di continuità e hanno permesso di ottenere le fondamentali dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti che hanno indicato T.C. quale possibile esecutore dell’evento. Gli agenti si sono messi subito alla sua ricerca che si è conclusa favorevolmente dopo qualche ora in quanto l’anziano, che aveva tentato di far perdere le proprie tracce, aveva deciso di presentarsi spontaneamente per non incorrere in conseguenze più gravi.

In un video è stato ripreso l’accoltellamento. Le inequivocabili risultanze probatorie sono state acclarate pure dalle spontanee dichiarazioni rilasciate dall’indagato negli uffici della squadra mobile e ha ammesso la propria condotta. L’anziano è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida di fronte al gip presso il tribunale di Catania.