Catania: aveva una sala giochi abusiva, denunciato

Un uomo a Catania in via Plebiscito aveva realizzato una sala giochi del tutto abusiva. Scoperto è stato denunciato penalmente dagli agenti della polizia di Stato intervenuti a seguito di una segnalazione di un assembramento di persone in un centro scommesse.

Sul posto gli agenti hanno constatato che l’attività apparentemente era chiusa, ma non si sono fidati. Il vero ingresso era nascosto sul retro dello stabile da dove gli agenti hanno fatto irruzione. Nel locale sono state sorprese 14 persone intente a giocare con le slot. Tutte sono state sanzionate, mentre il titolare ha dichiarato di non possedere alcuna licenza ed è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Il locale è stato sottoposto a sequestro penale.

Sempre ieri pomeriggio gli agenti, grazie ad una segnalazione giunta su YouPol, son intervenuti in un circolo ricreativo a PIcanello. Qui, in un ambiente angusto, hanno trovato sette persone sedute attorno ad un tavolo, senza rispettare le norme vigenti, giocando a carte. Sono stati tutti sanzionati e il presidente del circolo è stato denunciato e l’attività è stata chiusa provvisoriamente per cinque giorni.

Lo stesso circolo il 27 dicembre era stato controllato sempre dalla polizia insieme alla polizia municipale ed erano stati sanzionati alcuni avventori nonché sospetsa l’attività per cinque giorni.