Catania: i “falchi” sorprendono spacciatore con fila di acquirenti

Era evaso dai domiciliari ed è stato sorpreso dai falchi della Polizia di Stato di Catania mentre spacciava marijuana del tipo skunk. Ieri pomeriggio gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento nel quartiere di Nesima dove i cittadini, esasperati, più volte avevano segnalato una continua e frenetica attività di spaccio di droga.

Giunti sul posto, gli agenti hanno potuto constatare come si fosse creato un ingorgo ordinato di auto in fila che prendevan contatti con un soggetto e in cambio di contanti ricevevano delle dosi di stupefacenti. Una volta assistito alla cessione di droga si è deciso di intervenire e nonostante un rocambolesco tentativo di fuga si è riusciti a bloccare il pusher. Si tratta di un pregiudicato per reati specifici e non solo, che stava scontando gli arresti domiciliari e che era in palese violazione essendo fuori casa.

La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare 38 stecche di skunk e diverse banconote di piccolo taglio frutto delle cessioni precedentemente effettuate. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (immagine di repertorio)