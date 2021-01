Caltanissetta: taccheggio al supermercato, 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato a Caltanissetta ai danni di un supermercato. L’uomo, dopo aver prelevato prodotti alimentari, tra cui tre bottiglie di vino, aveva oltrepassato le casse senza pagare, dirigendosi all’uscita dove è stato fermato dalla vigilanza.

La sezione volanti ha denunciato un 40enne di San Cataldo per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza del supermercato mentre si aggirava con fare sospetto fra gli scaffali riponendo le bottiglie in un borsone. Dopo aver prelevato un certo quantitativo di merce, l’uomo ha oltrepassato le casse senza pagare i prodotti, dirigendosi verso l’uscita, ma è stato bloccato dal personale. È stato richisto l’intervento di una volante. L’uomo, di fronte agli agenti, non ha potuto far altro che ammettere il furto. La merce è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.