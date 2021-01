Catania: nigeriano si spoglia e aggredisce i passanti

Si è spogliato in mezzo alla strada e ha iniziato ad aggredire i passanti. Scene di ordinaria follia a Catania dove gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno denunciato un giovane nigeriano per atti osceni in luogo pubblico e percosse.

Il giovane, S.V., 22 anni, nella tarda mattinata di ieri, mentre si trovava di fronte ad un noto supermercato di viale Ulisse, importunava senza alcun apparente motivo i clienti che uscivano con le buste della spesa.

Ad un tratto, non contento di quanto fatto fino a quel momento, per attirare ulteriormente l’attenzione si è abbassato i pantaloni della tuta mostrando le sue parti intime.

Uno dei passanti lo ha invitato a ricomporsi ma lui, mostrandosi infastidito per il richiamo, prima gli ha lanciato una bottiglia di birre e poi lo ha aggredito sferrandogli alcuni schiaffi. Ad evitare il peggio è stato l’intervento di una pattuglia del commissariato che ha immobilizzato il giovane conducendolo negli uffici per gli accertamenti di rito. Una volta ricostruiti i fatti, lo straniero, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato.