Catania: il consigliere Grasso chiede più sicurezza per via Imbriani

Serve maggiore sicurezza in via Renato Imbriani nel III municipio di Catania. Così Orazio Grasso, consigliere di “Borgo-Sanzio” dopo le proteste dei cittadini e dei pendolari che da largo Rosolino Pilo si muovono verso via Vincenzo Giuffrida, viale Sanzio e la circonvallazione.

“Qui, da tempo – dichiara Grasso – la questione legata al traffico si fa sempre più complessa. Una situazione che coinvolge anche le strade limitrofe. Ecco perché oggi su via Imbriani serve il rifacimento della segnaletica verticale, ormai quasi completamente inesistente e la posa di un nuovo manto stradale nei punti in cui sono maggiormente evidenti buche ed avvallamenti.

Come sempre ascolto le proposte – prosegue – e i suggerimenti dei commercianti e dei residenti della zona per valutare, con loro, i lavori più adatti da effettuare in uno snodo viario fondamentale per tutto il territorio. Una zona, quella tra piazza Abramo Lincoln e largo Rosolino Pilo, in cui confluiscono ogni giorno centinaia di mezzi.