Catania: sequestrato lo storico teatro Caronda

Era stato adibito a discarica di rifiuti e per questo lo storico teatro Caronda a Catania è stato sequestrato dagli agenti del commissariato San Cristoforo. Due uomini di 40 e 70 anni sono stati denunciati per raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

A seguito di un’attività di indagine i due uomini avevano adibito e trasformato nel corso degli anni il dismesso e storico cine teatro Caronda in una discarica al chiuso. Tutto senza alcuna autorizzazione.

Uno dei due, proprietario dell’immobile aveva affittato in nero lo stabile all’altro che lo aveva trasformato in una discarica abusiva. L’uomo aveva intrapreso l’attività di sgombero locali, esperita a suo dire a titolo gratutio per rivendere mobili in buono stato, accatastando tutto il resto della mobilia e della masserizia sgomberata negli 820 metri quadrati dello storico cineteatro.

Un’attività illecita, questa scoperta dagli agenti, che creava disagi a tutti gli abitanti della zona che spesso ritrovavano grossi rifiuti abbandonati illegalmente per strada, nei pressi dei cassonetti della raccolta indifferenziata. Per questo i due uomini sono stati denunciati, mentre l’ex cineteatro è stato posto sotto sequestro.