Gela (Cl): pluripregiudicato in manette su ordine di carcerazione

Davide Antonio Rocco Ferracane, 20enne pluripregiudicato di Gela, nel nisseno, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato su disposizione del gip del tribunale locale.

La misura cautelare scaturisce dalle indagini avviate dagli agenti del commissariato di Gela che hanno ricostruito i numerosi delitti posti in essere da Ferracane che hanno generato a Gela un rilevante allarme sociale alimentato anche dalle croneche cittadine.

Il giovane, con sfrontatezza e spavalderia, ha commesso una serie di reati fino a quando la scorsa estate gli agenti non hanno messo fine alle sue scorribande, cogliendolo in flagranza di reato mentre scassinava alcune auto aprcheggiate in località Manfria, in prossimità delle spiagge dove i proprietari erano intenti a trascorrere una giornata di spensieratezza a mare.

Per i mesi di giugno e luglio il giovane dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento ai danni di un panificio di corso Aldisio, di un ciclomotore Aprilia Scarabeo, di due auto e del furto in un’abitazione dove aveva rubato 1.300 euro, un orologio di marca, due fedi in oro giallo con all’interno la scritta Antonio e Franca, due orologi di marca per donna, diversi monili in oro; tentato furto anche nella casa di cura villa Rosalba srl nonché ricettazione in concorso e utilizzo indebito di bancomat.

La misura odierna, con cui vengono contestati i fatti reato in narrativa, è stata notificata a Ferracane, in carcere, dove si trova in forza di altra misura cautelare emessa per fatti diversi, ma analoghi nelle modalità di esecuzione.