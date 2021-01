Catania: un arresto dei falchi per droga

I pregiudicato 49enne Simone Bagli è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile dei Falchi a Catania. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

I Falchi della squadra mobile nel pomeriggio di ieri hanno arrestato il pregiudicato perché, nel corso di un servizio mirato condotto nel quartiere San giovanni Galermo, gli operatori in transito in via Capo Passero, sorprendevano l’uomo insieme ad un complice, fermi lungo la via, intenti nell’inequivocabile atteggiamento di chi pone in essere l’illecità attività di spaccio.

Entrambi, alla vista degli agenti, sono fuggiti e mentre uno dei due faceva perdere le sue tracce, Bagli è stato bloccato dopo essersi disfatto di una busta contenente 56 confezioni, in parte di carta stagnola e in parte di cellophane trasparente, contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi.

L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di 60 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell’illecito commercio e di una radio rice-trasmittente, probabilmente utilizzata per comunicare con le vedette dislocate nel quartiere.