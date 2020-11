Messina: lavoro malato, tra molestie e violenza

Mobbing, molestie e ricatti sessuali, stalking occupazionale e non solo. Questi sono gli argomenti del nuovo incontro di Volt Messina in programma per domenica 22 novembre alle 20.45 sulla pagina facebook dell’associazione. Il titolo dell’incontro sarà: “lavoro malato: tra molestie e violenza”, frutto del nuovo progetto regionale “noi siamo Antigone”.

Dopo aver trattato della violenza domestica e delle forme di violenza attuate in ambito digitale e affrontato il sessismo veicolato dal sistema mediale odierno, il movimento politico Volt dedica l’ultimo webinar all’ambiente lavorativo. Se ne discuterà con Gandolfo Maurizio Ballistreri, avvocato cassazionista e docente di diritto del lavoro dell’università di Messina e Giovanna Spatari, medico del lavoro e docente presso l’UniMe. Interverrà anche Alfredo Mangano, coordinatore della sezione locale di Volt.

“Dall’ultima rilevazione Istat riferita al biennio 2015-2016, può chiaramente desumersi la vastità del fenomeno – dichiara Veronica Pagano, responsabile locale del progetto – per le molestie sessuali, in particolare, si stima un’alta incidenza tra le donne, ma gli uomini non ne sono affatto esenti”. Si stima, infatti, che siano quasi 9 milioni (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subìto qualche forma di molestia sessuale e quasi 4 milioni gli uomini (18,8%). Oltre l’80% delle donne non denuncia.

“Le donne sono, altresì, i soggetti più a rischio mobbing e marginalizzazione – prosegue Pagano – Questo si verifica soprattutto al rientro dalla maternità o dopo aver contratto matrimonio o, ancora, dopo aver rifiutato avances. La marginalizzazione progressiva avviene mettendo in atto condotte di vario tipo, più o meno aggressive: dall’isolamento sistematico all’attribuzione di incarichi meno qualificati o mortificanti, dallo svilimento di ogni proposta e iniziativa avanzate fino alla pubblica ridicolizzazione”.

“Lavoro malato: tra molestie e violenza” è l’ultimo evento messinese prima del 25 novembre quando, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il team regionale del progetto “Noi siamo Antigone” – di cui Volt Messina fa parte – organizzerà una Piazza Virtuale aperta a tutti e che sarà trasmessa dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per raccontare esperienze vissute in maniera diretta o indiretta e confrontarsi sul tema della violenza di genere. Studenti, associazioni, centri antiviolenza, professionisti, comuni cittadini: chiunque voglia partecipare o semplicemente saperne di più potrà contattare Volt Sicilia o la sezione messinese tramite i canali social.