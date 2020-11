Catania: gli studenti del Fermi-Eredia raccolgono le olive

Gli studenti dell’istituto Fermi-Eredia proseguono le attività didattiche e sono stati impegnati nella raccolta delle olive. “Vogliamo dare un messaggio ben preciso ai nostri ragazzi – afferma la dirigente Maria Giuseppa Lo Bianco – abbiamo la fortuna di avere l’azienda agraria annessa alla nostra sede di via Del Bosco. Da qui il laboratorio a cielo aperto che ci consente di poter fare operare in totale sicurezza”.

La raccolta delle olive, il trasporto al frantoio per la macina e la produzione di olio si aggiunge a quella del vino effettuata in precedenza. Un ulteriore lavoro che ha portato all’imbottigliamento del “rosso”, del “bianco” e del “rosato”.

“Uno dei nostri obiettivi – prosegue la dirigente – è quella di aprirci alle realtà sociali e imprenditoriali della città. Un’azione continua e costante che, pur con evidenti limitazioni, non si ferma nemmeno in questo momento di emergenza. Abbiamo già stabilito dei turni, per l’accesso scaglionato nell’istituto, anche per i ragazzi diversamente abili e con bisogni educativi speciali che possono beneficiare così dell’integrazione e dell’inclusione previsti dalla nostra scuola”.