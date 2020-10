Messina: Floridia, collegamenti veloci sullo Stretto

È stato approvato un emendamento presentato dalla senatrice Barbara Floridia per assicurare il servizio pubblico dei collegamenti veloci sullo Stretto di Messina. Soddisfatto anche il questore della camera dei Deputati, Francesco D’Uva che lavora in sinergia con Floridia per assicurare la continuità sullo Stretto.

“Con l’emendamento – spiegano Floridia e D’Uva – abbiamo salvaguardato stabilmente il collegamento veloce tra Reggio Calabria e Messina, che d’ora in avanti dovrà essere garantito da RFI al pari del collegamento sulla tratta Messina-Villa San Giovanni.

Nel settembre 2018, alla scadenza della concessione ad un vettore privato, il ministro dei trasporti aveva temporaneamente affidato il servizio a RFI, nelle more di una nuova gara di affidamento. Con la modifica normativa approvata, invece, si garantisce la continuità del servizio in capo alla Blujet, con ciò aggiungendo un altro cruciale tassello per la salvaguardia della continuità territoriale, oltre alla stabilità dei lavoratori e alla serenità dei pendolari.

Questo importante risultato – proseguono i parlamentari – giunge soltanto poche settimane dopo l’implementazione di ben 10 corse giornaliere al esrvizio di collegamento veloce tra Messina e Villa San Giovanni, raggiunta a seguito del nostro intervento presso il MIT. L’obiettivo di creare un’area integrata dello Stretto prende, finalmente, una forma definita e offre benefici immediati ai nostri concittadini”.