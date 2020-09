Montelepre (Pa): chiude la settimana della StreetArt di BCsicilia

A Montelepre, nel palermitano, si chiude la settimana della Street Art di BCsicilia che ha ospitato il giovane artista brasiliano che vive a Valencia, Gui Zagonel, per far raccontare e fare memoria nei murales della storica passione talentuosa dei monteleprini per la musica.

Saracinesche e prospetto di case del quartiere San Giuseppe si sono colorate e vivacemente con l’estro di Gui, che ha lavorato ininterrottamente per quattro giorno, nonostante il caldo della stagione. Tanti i curiosi che si sono fermati ad osservare i lavori per catturare con i cellulari qualche momento particolare dell’esecuzione.

Gui Zagonel lascia ancora una volta il suo sorriso e la sua passione per lo Street Art a Montelepre, confessa con soddisfazione il presidente Rosario Di Noto, che ringrazia tutti i soci: Giulia Terranova, Mirian Geloso, Olga Polizzi e Salvatore Sapienza, i privati che hanno concesso il loro spazio per la pittura, l’amministrazione comunale per il contributo e il presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, dando appuntamento per un prossimo evento imminente a carattere nazionale.